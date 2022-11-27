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    İstiklal Caddesi’nde yeni önlemler denetlendi

    Terör saldırısının ardından alınan yeni önlemler doğrultusunda İBB ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’nde ortak denetimler yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 10:04
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    İstiklal Caddesi’nde yeni önlemler denetlendi

    İstiklal Caddesi’nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin yayınlanan genel emirde, işletmeler tarafından masa, sandalye konulması, stant ve sergi açılması, seyyar satış, kültürel etkinlikler, sokak müzisyenliği, hanutçuluk gibi faaliyetlere izin verilmeyeceği belirtilmişti.

    Bu çerçevede İBB ve Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’nde ortak denetim yaptı.

    Peçete satan kadına ceza kesildi

    Denetimler çerçevesinde tespih ve peçete satan bir kadına “Kabahatler Kanunu” çerçevesinde 277 TL ceza kesilirken mallarına da el konuldu.

    İstiklal Caddesi’nde yeni önlemler denetlendi ViDEO

    İstiklal Caddesi’nde yeni önlemler denetlendi #1

    İHA'nın haberine göre; zabıta ekipleri, ceza kesilen kadına cezasını ödedikten sonra ürünlerini teslim alabileceğini söyledi. Bununla birlikte sahte parfüm satan erkek bir seyyar satıcının da sattığı ürünlere el konuldu.

    İstiklal Caddesi’nde yeni önlemler denetlendi #2

    Esnafa uyarılar yapıldı

    Öte yandan, dükkanın dışına mal koyan bir dükkan sahibi de ekipler tarafından uyarı aldı. Bir başka dükkanda çalışan kişi ise çöp konteynerini caddeye koyması nedeniyle zabıtalar tarafından uyarıldı.

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    İstiklal Caddesi’nde yeni önlemler denetlendi #4

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    İstiklal Caddesi’nde yeni önlemler denetlendi #7


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