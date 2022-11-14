Kaynağının terör olduğu söylenen ve 6 kişinin canına mal olan patlama sonrası ekipler bölgede harekete geçti. Olay yerinde trafik normale dönerken, caddedeki banklar tek tek toplandı.

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Taksim'de, terör belasının ilişiği olduğu düşünülen bir patlama yaşandı.

Yaşanan elim olayda 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elim olay ile ilgili 'terör kokusu var' ifadeleri sonrasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütlerini işaret etmişti.

Olay yerinde büyük panik oluşturan patlamada can veren şehitlerin kimlikleri ise belli oldu.

Bölgede sıkı önlem

Bir diğer yandan, olay anında büyük paniğin yaşandığı Taksim'de ise sıkı güvenlik tedbirleri için ekipler harekete geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yaptı.

Trafiğe açıldı, banklar kaldırıldı

Ekiplerin yoğun çalışmaları sabah saatlerinde sona ererken, İstiklal Caddesi de yaya trafiğine kapatılmıştı.

Cadde, yaya trafiğine yeniden açılırken patlamanın yaşandığı yerdeki beton saksılar ve vatandaşların oturması için konulan banklar kaldırıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki banklar kaldırıldı VİDEO

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlama meydana geldi VİDEO ARŞİV