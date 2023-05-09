İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin sanıkların yargılanması bugün başlıyor Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin vefatına, 81 kişinin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırının sanıkları, bugün hakim karşısına çıkıyor.

İHA

Türkiye, 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısıyla sarsıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki en işlek bölge olan İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı.

Hain eylemin ardından harekete geçen emniyet güçleri büyük bir hücre yapılanmasına operasyon düzenledi ve saldırının failleri yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstenen cezalar belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 36 sanık için hazırlanan 154 sayfalık iddianamede şüpheli Ahlam Albashır'ın ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme' suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

İddianamede, aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Savunma yapacaklar

Bugün Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda görülecek olan duruşmada, sanıkların hakim karşısına çıkarak savunma yapmaları bekleniyor.

11 Mayıs tarihine kadar sürecek

Öte yandan davaya ilişkin duruşma 11 Mayıs tarihine kadar görülecek.