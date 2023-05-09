İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının sanıklarının tutukluluğu devam edecek Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin vefatına, 81 kişinin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırının sanıkları, bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak sanıkların tutukluluğunun devamına ve duruşmanın 17 Temmuz'a ertelenmesine karar verdi.

Play İHA Türkiye, 13 Kasım 2022'de İstanbul'un göbeğinde yaşanan terör saldırısıyla sarsıldı. Beyoğlu'nun merkezi İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Kanlı eylemin ardından polis ekipleri harekete geçti. Bugün hakim karşısına çıktılar Bunun üzerine büyük bir hücre yapılanmasına operasyon düzenlendi ve böylelikle saldırının failleri yakalanarak cezaevine gönderildi. Bombacı saldırgan Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevinin karşısındaki duruşma salonunda yapıldı. Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmaya, Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır edildi. 12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya 123 şikayetçiden 14’ü katıldı. Savunmasını bir sonraki celsede yapacak Mahkeme başkanı hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara tebliğ edilmediğini belirti. Bu nedenle başkan, sanık Ahlam Albashır savunmasını iddianame eline ulaştıktan sonra yapabileceğini tercüman aracılığıyla söyledi. Albashır savunmasını bir sonraki celse yapmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarını almaya devam etti. "Hepimiz Ahlam ve eşinin kurbanlarıyız" Duruşmada savunma yapan terörist Ahlam Albashır’in bir süre yaşadığı Esenler’deki tekstil atölyesinin sahibi sanık Fatma Berkel, "Ahlam Albashır geceleri uyumuyordu, gündüz uyuyordu. Olay sırasında hamileydim. Olaydan sonra düşük yaptım. Olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimiz Ahlam ve eşinin kurbanlarıyız.” dedi. Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme savunma yapmayan sanıkların savunması için duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.