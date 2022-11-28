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    İstiklal saldırganlarından Bilal Maoas'ın Suriye'de çekilen fotoğrafı

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında Ahlam Albashır'a yardım edenlerden biri olan Bilal Elhac Maoas'ın YPG adına faaliyet gösterdiği zamandan bir fotoğrafı ortaya çıktı.
    • 28.11.2022 - 15:17
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    İstiklal saldırganlarından Bilal Maoas'ın Suriye'de çekilen fotoğrafı

    Türkiye 13 Kasım'da İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde patlatılan bomba ile sarsıldı.

    6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda bombacı Ahlam Albashır dahil olmak üzere çok sayıda terörist gözaltına alınarak yargıya teslim edildi.

    Konu hakkında derin soruşturma ve adli süreç devam ederken saldırıyı planlayan ve bomba tedarik eden taröristlerin saldırının hemen ardınan ülkeden firar ettikleri belirlendi.

    Yeni fotoğrafı ortaya çıktı

    Yurt dışına kaçan hainlerin yakalanması için çalışmalar devam ederken teröristlerden Bilal Elhac Maoas'ın Suriye'de YPG adına faaliyet gösterdiği tarihlerde çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

    Maoas'ın İstiklal saldırısını organize ettiği ve patlayıcıyı temin ederek kadın terörist Ahlam Albashır'a verdiği belirtiliyor.

    İstiklal saldırganlarından Bilal Maoas ın Suriye de çekilen fotoğrafı #1


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