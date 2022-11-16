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    İstiklal saldırısına ilişkin adli süreçte son durum

    Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan ve terörist Alham Albashır'ın da aralarında bulunduğu 50 şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.
    • 16.11.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 16:48
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    İstiklal saldırısına ilişkin adli süreçte son durum

    Türkiye'yi sarsan bombalı saldırıdan sonra kanlı olayın ayrıntıları açıklığa kavuşuyor.

    İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

    50 kişinin işlemleri sürüyor

    Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 50 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, yakalanan zanlılar arasında terörist Alham Albashır ile firari şüpheli B.H'yi yurt dışına kaçırmaya çalışan Ammar J. ve Ahmed J'nin annelerinin de bulunduğu öğrenildi.

    Teröristin elindeki gül ayrıntısı

    AA'nın haberine göre terörist Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki evin Ammar J. ve Ahmed J'nin annelerine ait olduğu ve terör örgütünce "şok evi" olarak kullanılmış olabileceği öne sürüldü.

    Öte yandan, polis ekipleri, terörist Albashır'ın olay yerine geliş ve olayın ardından kaçmasına ilişkin görüntüleri inceledi.

    İnceleme sonucu, patlama öncesi bankta oturan Albashır'ın, yanına yaklaşan bir çiçek satıcısından bu kişinin ısrarıyla gül satın aldığı tespit edildi.

    İstiklal saldırısına ilişkin adli süreçte son durum #1


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