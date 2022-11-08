İsveç Başbakanı Kristersson Ankara'da

Kristersson, terörle mücadelede kararlılık mesajları vermesinden sonra Türkiye'ye geldi. İsveç lideri, "Ziyaret, benim için büyük bir onur. Terör örgütleriyle diyaloğa girmeyeceğiz" dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, göreve geldikten sonra Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

Başbakan Kristersson'ın ziyareti, Stockholm yönetiminin NATO üyesi olmaya çalıştığı bir dönemde önem arz ediyor.

Terörle mücadele mesajlarının ardından kritik Türkiye ziyareti

Göreve gelir gelmez terörle mücadele konusunda peş peşe mesajlar veren Kristersson, "Hükümetim, Türkiye ile yapılan üçlü mutabakatın uygulanması için çabaları ikiye katlayacak. Terörle mücadele önceliğimiz. Türkiye'ye karşı üstlendiğimiz taahhütleri ciddiye alıyoruz." dedi.

PKK/YPG'ye karşı atılacak adımlara değinen Kristersson, terörle mücadeleye "daha açık ve derinden" destek vereceklerini belirterek, "Türkiye'nin küresel terörle mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç Başbakanı Ankara'ya geldi

Böyle bir dönemde Ankara'ya gelen İsveç lideri, ziyareti kapsamında ilk önce Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Kristersson, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

"Terör örgütleriyle diyaloğa girmeyeceğiz"

İsveç Parlamentosu'nun, Türkiye ile 'İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu' kurulması için çalışma başlattığını duyuran Başbakan Kristersson, "İsveç, muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç, terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek." diye konuştu.

İsveç Başbakanı Kristersson, Anıtkabir'i ziyaret etti ViDEO

"Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek benim için büyük bir onur"

Öte yandan Kristersson, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. AA'nın haberine göre, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kristersson, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalarken, şunları yazdı:

“Yaklaşık 100 yıl önce tarafınızca kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek benim için büyük bir onurdur.

1934'te Ankara'daki İsveç Büyükelçiliği'nin açılışında, dönemin Veliaht Prensi Gustaf Adolf ile çekilmiş fotoğraflarınız, bana ülkelerimiz arasındaki yakın bağların ne kadar eskiye dayandığını anımsatmaktadır. İsveç ve bu güzel ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme temennilerimle."

Ziyarette, Kristersson'a Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Atalay eşlik etti.

Kristersson: Terör örgütlerine katılım önlenecek

Kristersson, daha önce yaptığı açıklamada, "Hükümetin ana noktası NATO üyesi olmaktır. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlerine katılım önlenecektir." demişti.

"Türk yetkililerle görüşmek için sabırsızlanıyorum"

Ankara'ya seyahat isteğini vurgulayan Kristersson, "Mümkün olan en kısa sürede gidip, Türk yetkililerle görüşmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuşmuştu.