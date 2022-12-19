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    İsveç, FETÖ terör örgütü üyesi Keneş'in Türkiye'ye iadesini reddetti

    İsveç Yüksek Mahkemesi, FETÖ terör örgütü üyesi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti.
    • 19.12.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 15:10
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    İsveç, FETÖ terör örgütü üyesi Keneş'in Türkiye'ye iadesini reddetti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 8 Kasım'da Türkiye'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ı kabul etmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Özellikle yapmış olduğumuz görüşmedeki hedef, terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu. Bu rakamların 30, 70 veya 100 olması tartışılabilecek konular. Şu anda FETÖ'cü Bülent Keneş'in İsveç'ten Türkiye'ye deport edilmesi bizim için önemli. Biz bu konuda İsveç'in daha hassas davranmasını bekliyoruz." diye konuşmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle vurguladı

    NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'den onay alması gereken İsveç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının tam tersi bir karara imza attı.

    İsveç Yüksek Mahkemesi, FETÖ terör örgütü üyesi ve Zaman Gazetesi'nin genel yayın müdürü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti.

    İsveç hükümeti iade talebini kabul etmedi

    Mahkeme, Keneş'e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç'te suç teşkil etmediğini, davanın siyasi nitelik taşıdığını ve Keneş'in İsveç'te mülteci statüsüyle bulunmasını iade önündeki engeller olarak sıraladı.

    İHA'nın haberine göre Yargıç Petter Asp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sonuç olarak, hükümet iade talebini kabul etmedi." ifadeleri kullanıldı.

    İsveç, FETÖ terör örgütü üyesi Keneş in Türkiye ye iadesini reddetti #1


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