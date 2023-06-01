İsveç için son düzlük: NATO Genel Sekreteri Ankara'ya geliyor Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin geride kalmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği için Ankara'ya gelecek.

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İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye’nin tavrı büyük bir önem taşıyor.

Güvenlik endişelerinin son bulmasıyla Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi olarak ilan edildi.

Terör örgütü sempatizanlarına ev sahipliği yaparak gösterilerine göz yuman İsveç ise Ankara'nın iade taleplerine kayıtsız kalmayı sürdürüyor.

Böylelikle İsveç için belirsizlik sürüyor.

Zirve öncesi üye olma beklenti

Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin sona ermesiyle birlikte uluslararası kurum ve yetkililer bir kez daha harekete geçti.

11-12 Temmuz’da yapılan olan NATO Zirvesi’ne katılmayı ümit eden İsveç için çalışmalar hızlandı.

NATO Genel Sekreteri Ankara'ya geliyor

Türkiye tavrını net olarak sürdürürken, İsveç’te bugün yürürlüğe girecek olan ve terörle mücadeleyi sıkılaştıran yasa bağlamında somut adımlar görmek istiyor.

Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in akıbeti için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere yakın zamanda Ankara'ya gideceği belirtildi.

İsveç'in Kılıçdaroğlu hayali

İsveç basınından Expressen gazetesi, NATO'ya katılım durumlarının Türkiye'deki seçimlere bağlı olduğunu yazmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına yönelik beklentinin açıkça ifade edildiği haberde şöyle denildi:

"(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, mayıs ayındaki seçimleri kaybederse, İsveç bu yaz yapılacak zirvede NATO üyesi olabilir."