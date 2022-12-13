İsveç: Üçlü Muhtıra'yı ciddiye alıyoruz

NATO üyeliği için İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarını ciddiye aldıklarını söyleyen Başbakan Ulf Kristersson, "Görüşmeler ciddi sürüyor" dedi.

Türkiye’nin onayı olmadan NATO üyeliğine giremeyen İsveç’in Başbakanı Ulf Kristersson, “Üçlü Muhtıra” ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Bir basın toplantısı düzenleyen Kristersson, ülkesinin yeni savunma politikasında en önemli maddenin NATO üyeliği olduğunu dile getirdi.

“Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz”

NATO'ya üye olmak istediklerini yineleyen Kristersson, "NATO üyeliği için İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz ve görüşmelere aynı ciddiyette devam ediyoruz. Bu konu hakkında Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile de sık sık görüşüyoruz.” dedi.

‘Verimli bir görüşme oldu’

AA'da yer alan habere göre Kristersson, Türkiye'den 2 hafta önce gelen bir heyetin, İsveç ve Finlandiya heyeti ile başkent Stockholm'de verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.