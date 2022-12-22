Petrol
83.81
1.96%
Euro
19.839
0.12%
Dolar
18.6721
0.06%
Altın
1.089
0.10%
Borsa
5507
0.00%
Bitcoin
319.349
-0.14%
BTXN Coin
7.22
-5.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    İsveçli Bakan Billström: Terörizmin desteklenmesi suç teşkil edecek

    İsveç'in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek" dedi.
    • 22.12.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 15:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsveçli Bakan Billström: Terörizmin desteklenmesi suç teşkil edecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Ankara'da bir araya geldi.

    İki bakan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu, İsveç'li mevkidaşına terörle mücadelede somut adımlar görmek istediklerini iletti.

    "Somut bir gelişme yok"

    İsveç ve Finlandiya'yla 3'lü mutabakata ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok. Savunma sanayi firmalarımız İsveç'ten bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı. NATO müttefiki olacaksak terörle mücadelede iş birliğini de görmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

    İsveçli Bakan Billström: Terörizmin desteklenmesi suç teşkil edecek #1

    "Adımlarımızı atmaya başladık"

    Billström de ülkesinin terörle mücadeledeki duruşuna dair mesaj verdi.

    Terörle mücadelede Türkiye'ye verilen taahhütlere ilişkin konuşan Billström, "Bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Adımlarımızı atmaya başladık ve devam edeceğiz.

    "Suç teşkil edecek"

    Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek."

    İsveçli Bakan Billström: Terörizmin desteklenmesi suç teşkil edecek #2


    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Hakkari’de, 16 EYP ele geçirildi
    3. Sayfa

    Hakkari’de, 16 EYP ele geçirildi

    Pep Guardiola: Messi en iyisi
    Dünyadan futbol

    Pep Guardiola: Messi en iyisi

    Görüş Bildir