İsveçli Bakan Billström: Terörizmin desteklenmesi suç teşkil edecek

İsveç'in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Ankara'da bir araya geldi.

İki bakan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç'li mevkidaşına terörle mücadelede somut adımlar görmek istediklerini iletti.

"Somut bir gelişme yok"

İsveç ve Finlandiya'yla 3'lü mutabakata ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok. Savunma sanayi firmalarımız İsveç'ten bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı. NATO müttefiki olacaksak terörle mücadelede iş birliğini de görmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Adımlarımızı atmaya başladık"

Billström de ülkesinin terörle mücadeledeki duruşuna dair mesaj verdi.

Terörle mücadelede Türkiye'ye verilen taahhütlere ilişkin konuşan Billström, "Bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Adımlarımızı atmaya başladık ve devam edeceğiz.

"Suç teşkil edecek"

Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek."