İsveç'te PKK provakasyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı Terör örgütü PKK'nın provakatif girişimlerini izin veren İsveç'te dün akşam PKK bayrağının görüntüsü projektörle Parlamento binasının dış cephesine yansıtıldı. Ardından terör örgütünün paylaşılan görüntülerinde hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

ensonhaber.com

Terör örgütü sempatizanlarına ev sahipliği yaparak onların gösterilerine göz yuman İsveç, Ankara'nın iade taleplerine kayıtsız kalmayı sürdürüyor.

Provakatif eylemlere izin vermeye devam İsveç'te yeni olaylar gündeme geliyor.

Türkiye'nin tarihi seçiminin ardından sandıktan yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

Bunun ardından terör örgütü PKK üyelerinin, dün gece sözde PKK bayrağının görüntüsünü projektörle İsveç'te Parlamento binasının dış cephesine yansıtmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında örgütü simgeleyen bez parçasının binanın duvarına yansıtıldığı görüntüleri paylaşan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, yayınladıkları bir başka videoda da kullandıkları ifadeler ve görsellerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'e yönelik provakasyonda bulundu.

Kristersson ve Billström'e yönelik hakaretlerin de bulunduğu videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin yakıldığı görüntüler de yer aldı.

Terör yasasını protesto edeceklerini duyurdular

Söz konusu videoların yer aldığı paylaşımda, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasasını terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Stockholm'ün Norra Bantorget Meydanı'nda protesto edecekleri bildirildi.