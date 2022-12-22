İşverene 250 liralık devlet desteği

Asgari ücret için işverenlere verilen devlet desteği 100 TL'den 250 TL'ye çıkarılacak.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret açıklandı.

Türkiye gündemini oluşturan asgari ücret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret 8 bin 500 lira

Son olarak yapılan zammı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğunu duyurdu.

Buna göre 2023 yılında yüzde 54,5 artış yapılmış oldu.

Bu kapsamda asgari ücret artış oranı 2022 Ocak ayına göre yüzde 100 olurken, temmuz ayına göre yüzde 54,66, yıllık ise yüzde 74 olarak gerçekleşti.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 11.750 TL oldu.

İşçi başına 250 lira destek

Heyecanla beklenen yeni asgari ücret tutarı çalışan kesimin yüzünü güldürürken, hükümet işvereni de unutmadı.

Ağır yük altına girecek olan işverenlere işçi başına 250 lira destek sağlanacağı açıklandı.