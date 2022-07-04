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- İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'ye geliyor
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'ye geliyor
- 04.07.2022 - 15:55
- Güncelleme : 04.07.2022 - 16:31
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ziyareti kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek.
İkili ilişkiler gözden geçirilecek
İlgili bakanların katılımıyla yapılacak zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Türkiye-AB ilişkileri de masaya yatırılacak
AA’nın haberine göre Draghi'nin temasları sırasında, stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.