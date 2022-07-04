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    İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'ye geliyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek…
    • 04.07.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 16:31
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    İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'ye geliyor

    İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

    Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ziyareti kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek.

    İkili ilişkiler gözden geçirilecek

    İlgili bakanların katılımıyla yapılacak zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ye geliyor #1

    Türkiye-AB ilişkileri de masaya yatırılacak

    AA’nın haberine göre Draghi'nin temasları sırasında, stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.


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