İtalyan CEO'dan Yunanistan'ı kızdıracak sözler: Türkiye'siz EastMed gerçekleştirilemez İtalyan enerji devi Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi, Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşması sonrasında Doğu Akdeniz'de dengelerin değiştiğine işaret ederek Türkiye olmadan EastMed'in inşasının imkansız olduğunun altını çizdi.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tüm planları değiştiren Libya ile deniz yetki anlaşması sonrası Yunanistan, EastMed adımını atmıştı.

2 Ocak 2020'de imzalanan anlaşma ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail ile birlikte Doğu Akdeniz'deki gazın GKRY ve Girit üstünden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılması amaçlanıyordu.

Başta projeye destek veren ABD, daha sonra projeyi ekonomik ve uygulanabilir bulmayarak desteğini geri çekti.

"EastMed Türkiye'siz gerçekleştirilemez"

İtalyan enerji devi Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi'nin EastMed boru hattı projesi ile ilgili çıkışı Rum kamuoyunda gündem oldu.

TRT Haber'in aktardığına göre projenin Türkiye'siz hayata geçirilemeyeceğini vurgulayan Descalzi, Türkiye'nin katılımı olmadan projenin planlama ve inşasının imkansız olduğunu söyleyerek Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan 'deniz yetki anlaşmasının önemine dikkat çekti.

Descalzi, anlaşma ile Doğu Akdeniz'de dengelerin değiştiğine işaret etti ve "İsrail, GKRY ve Yunanistan'ın Türkiye'nin katılımı olmadan bir anlaşmaya varabileceklerini hayal edemeyiz" ifadelerini kullandı.