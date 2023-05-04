İvem Araştırma son seçim anketini yayınladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti zirvede 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde son düzlüğe girilirken İvem Araştırma, son seçim anketini kamuoyuyla paylaştı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada yer alırken, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 43,3 olarak görüldü.

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Türkiye, günler sonra sandığa gidiyor...

Heyecanla beklenen büyük seçimlerin öncesinde, siyasi arenada hararet artıyor.

Bu kapsamda siyasi partilerin hazırlıkları sürerken bir yandan da anket çalışmaları yapılmaya devam ediyor.

İvem Araştırma'dan seçim anketi

Son olarak İvem Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

İvem Araştırma, Türkiye genelinde 28 Nisan-02 Mayıs 2023 tarihleri arasında Türkiye temsili 42 il, 179 ilçe ve bunlara bağlı temsili kırlarda tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma sistemi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi ile 4 bin 156 kişi ile görüştü.

Araştırmada, TÜİK verilerine göre Türkiye temsili SES (Sosyo Ekonomik ve Demografik Statü) düzeyinde yaş, cinsiyet ve eğitim kriterleri baz alındı.

Ankete katılan vatandaşlara, "14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu.

AK Parti 43,3 oy oranında

Yapılan çalışmada AK PARTİ 43,3 oy oranı ile ilk sırada yer alırken, CHP ise 28,9 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Partilerin anket sonuçlarına göre sıralaması ise şu şekilde oluştu:

AK Parti: %43,3

CHP: %28,9

HDP: %10,4

İyi Parti: %8,4

MHP: %4,1

Memleket Partisi:%1,6

Türkiye İşçi Partisi: %1,3

Diğer: %2,0

Cumhurbaşkanı Erdoğan önde

İvem Araştırma ayrıca vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu da sordu.

Katılımcıların yüzde 47,8'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 45,9'da kaldı.

Diğer adaylardan Muharrem İnce'nin yüzde 3,3 Sinan Oğan'ın ise yüzde 3,0 seviyesinde bir oy aldığı görüldü.

Seçimler ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan zafer elde ediyor

İvem Araştırma, vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalması durumunda nasıl bir tercih yapacaklarını da sordu.

Çıkan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 puan önünde bir oy oranına sahip oldu.

İkinci tur sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda oluşacak tablo şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: %51,5

Kemal Kılıçdaroğlu: 48,5