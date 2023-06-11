İyi iş imkanı vaadi veren işverene tazminat kararı verildi Çalıştığı iş yerinden daha iyi vaadlerde bulunan işverinin sözlerinin ardından çalıştığı yerden ayrılarak yeni iş yerine alınmayan vatandaşın açtığı davada mahkeme, kıdem tazminatı ve diğer taleplerin kabulüne hükmetti.

İHA

İşveren ve çalışanlar arasında anlaşmazlıklar sürüyor.

Dava boyutuna gelen süreçlere bir yenisi daha eklendi.

İşveren vaadini tutmadı

İş hayatında kural olarak, işten kendi rızasıyla ayrılan yani istifa eden işçinin kıdem tazminatı talep etme hakkı olmadığı bilense de bazı durumlarda mağdur işçi hakkını mahkeme kapılarında arayabiliyor.

Çalıştığı iş yerinden, daha iyi şartlarda çalıştırılma vaadine inanan B.K., istifa etti. Aradan geçen süreye rağmen vaatte bulunan işveren, B.K.'yi işe almadı.

Hem işinden hem tazminatından oldu

Hem işinden hem tazminatından olan mağdur işçi İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Mahkeme, kıdem tazminatı ve diğer taleplerin kabulüne hükmetti.

Davalı işveren kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Tazminat ve yeniden işe giriş sürecince ücret alacak

Yeni işverene güvenerek işinden istifa eden personelin işe başlatılmaması halinde, personelin mahrum kalınan kıdem tazminatı ile işe başlayana kadar doğan ücret alacağını işe almayan işverenden talep edebileceğine hükmetti.

Kararda şu ifadelere yer verildi: