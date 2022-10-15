İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener programını iptal etti, Bartın'a gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener programını iptal etti, Bartın'a gidiyor

Meral Akşener'in, yapılan yazılı açıklama ile programında değişiklik olduğu bildirildi. Akşener'in Ankara programını iptal edip patlamanın yaşandığı Bartın’a gideceği bildirildi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan kömür madeninde dün akşam saatlrinde yaşanan patlamanın ardından, birçok siyasetçi bölgeye geldi.

Meral Akşener de yaşanan facia üzerine, ekim ayı için düzenlediği programını iptal etti.

Akşener'in Bartın'a gideceğini açıklayan bildiri paylaşıldı.

Ankara programları iptal edildi

Partisinin 5'inci yılı dolayısı ile Ankara'da yapılacak programlarını iptal eden Akşener'in Bartın ziyaretine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in Adana ziyareti ile partimizin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla 22 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan program, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlaması nedeniyle iptal edilmiştir. Genel Başkanımız sabah saatlerinde Bartın’da olacaktır.

Öte yandan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ve İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un bölgedeki temasları devam etmektedir.”