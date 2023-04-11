İyi Parti Gaziantep adayı Mehmet Mustafa Gürban'ın küfürlü paylaşımları dikkat çekti İyi Parti'den Gaziantep birinci sırada adayı olarak gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı hakaret ve küfür içeren paylaşımlar gündem oldu.

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Türkiye, seçim sath-ı mailine girdi...

14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde aday olacak isimlerin listeleri, partiler tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.

Listelerin YSK'ya teslim edilmesiyle merak edilen milletvekili adaylarının isimleri de netlik kazandı.

İyi Parti listeler sonrası dağıldı

Özellikle İyi Parti'de başlayan dağılma süreci, milletvekili listelerinin belirlenmesiyle hız kazandı.

Birçok isim adaylık sıralarını beğenmeyerek istifa ederken, bazı partililer de listeye giren isimlerden dolayı partiyi bıraktı.

Son örnek ise Gaziantep'te yaşandı.

Teşkilattan büyük tepki geldi

İyi Parti Gaziantep listesinde Mehmet Mustafa Gürban'ın 1. sıradan aday gösterilmesi parti teşkilatını ayağa kaldırdı.

Küfürbaz ve dolandırıcı

Gürban'ın, hem borsadaki spekülatörlük iddialar hem de küfürlü tweet'leri sosyal medyada gündem olurken tüm kesimlerden tepki geldi.

Borsa spekülatörü

Gaziantep 1. sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın, Twitter ve Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldığı da bilinmekte.

Partililer istifaya hazırlanıyor

İyi Parti İl Yönetimi gelişmeleri takip etmek için olağanüstü toplanırken, bazı adayların ve partililerin de istifa hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Gürban'a yöneltilen tepkilerden birisi ise henüz mart ayında üye olan ismin bir anda nasıl bu kadar yükseldiği konusu.

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan da aday oldu

İyi Parti, tepkilerin odağındaki isim Lütfü Türkkan'ı da tekrar Kocaeli'den 1. sıra milletvekili adayı yaptı.

Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu.

Türkkan'ın birinci sırayı kapması 'Adeta Akşener tarafından ödüllendirildi' yorumlarını da beraberinde getirdi.