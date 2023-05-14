İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezine geldi YKS tarafından seçim sonuçlarının yayınlanması ile ilgili yasaklarının bitirilmesi ve oy oranlarının açıklanması ile birlikte İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Ankara'daki parti genel merkezine geldiği bildirildi.

AA Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içinde milyonlarca vatandaş oy kullandı. Seçim için ülke genelinde, 191 binden fazla sandık kuruldu. Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Yayın yasağı kalktı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının saat 18.30 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Seçimi Ankara'dan izleyecek Seçim yarışında Millet İttifakı'nı oluşturan İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in ise seçim sonuçlarını izlemek için İyi Parti Genel Merkezi'ne geldiği görüldü. Gözden Kaçmasın 14 Mayıs 2023: Türkiye genel seçim sonuçları Haberin Detayları