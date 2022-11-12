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    İyi Parti ile HDP arasında gerinlik

    Pervin Buldan'ın Meral Akşener'i hedef alan sözleri sonrası partiler arası gerginlik yaşanırken, canlı yayında HDP'den "Erdoğan'ı devirmek için bir olmalıyız" çağrısı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 09:34
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    İyi Parti ile HDP arasında gerinlik

    6'lı masa ittifakı İyi Parti ile gizli ortak HDP arasında ipler geriliyor.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, ağır ithamlarda bulundu.

    Buldan, "Nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın" diye bahsettiği Meral Akşener'e, "Her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş" dedi.

    Yaşanan olay sonrası İyi Parti'den HDP'ye tepkiler de art arda geldi.

    Canlı yayında gerginlik

    TELE1 canlı yayınına konuk olan İyi Partili Turhan Çömez ile HDP'li Garo Paylan arasında gerginlik yaşandı.

    Turhan Çömez,'in HDP tutumundan rahatsız olduklarını söylemesi üzerine, Garo Paylan, bir olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedeflemek için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

    İyi Parti ile HDP arasında gerinlik #1

    "Erdoğan'ı devirmek için birbirimize muhtacız"

    İyi Partili Turhan Çömez, "HDP'nin tutumundan ve söylemlerinden rahatsızız." ifadelerini kullanırken, HDP’li Garo Paylan, "Biz de sizden rahatsızız ama birbirimize muhtacız. Bağrımıza taş basıyoruz ama Erdoğan'ı devirmek için birbirimize muhtacız." yanıtını verdi.


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