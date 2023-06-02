İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'Millet İttifakı' açıklaması Millet İttifakı'nın sona erdiği yönündeki iddialara ilişkin Meclis'te açıklamalarda bulunan Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde ittifakın devamına ilişkin, "Genel Başkan'ımızın bu sürecin sonunda ortaya koyacağı eğilim ve iradeyi takip ederek milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

AA

Tarihi seçimin ardından milletvekilleri için TBMM'de yemin töreni düzenlendi.

Törene katılan vekillerden biri de İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu oldu.

Zorlu, Meclis'te basın mensuplarının Millet İttifakı'na yönelik sorularını yanıtladı.

Siyasi partilerin, kurumsal stratejik kararları ile operasyonel düzeyde kararları ve süreçleri olduğunu belirtti.

"İttifakımızın ortaya koyduğu netice, başarı devam ediyor"

Millet İttifakı'nın mahalli idareler seçimleriyle birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teklifiyle bir araya geldiğini hatırlatan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

Süreç devam etmektedir. Mahalli idareler seçimlerinde İyi Parti ile birlikte CHP'nin ortaya koyduğu bu gücün ürünü olan büyükşehir belediye başkanlıkları başta olmak üzere ittifakımızın ortaya koyduğu netice, başarı devam ediyor. Bu anlamdaki birliktelik devam ediyor.

25 Haziran'da olağan kongre yapılacak

Akşener'in, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu'nun yanı sıra dün milletvekilleriyle bir araya geldiğini, 25 Haziran'da da olağan kongrenin yapılacağını belirten Zorlu, "Bu tür stratejik noktadaki nihai bir karar için Sayın Genel Başkan'ımızın açıklamalarını, inşa etmek istediği bu süreci hep birlikte takip etmemiz faydalı olacak." dedi.

"Milletimizle paylaşacağız"

Yerel seçimlerde ittifakın devamına ilişkin bir değerlendirme olup olmadığına yönelik bir soruya Zorlu şu karşılığı verdi:

Stratejik yönelimimizi, kararımızı, bu kurullarımızın ardından oluşacak irade ve Sayın Genel Başkan'ımızın bu sürecin sonunda ortaya koyacağı eğilim ve iradeyi takip ederek milletimizle paylaşmayı umut ediyoruz.

"Değerlendirme süreci yetkili kurullarımızda devam ediyor"

"Millet İttifakı devam ediyor diyebilir miyiz?" şeklindeki bir soruyu Zorlu, şöyle yanıtladı: