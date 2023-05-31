İyi Parti'de fatura Meral Akşener'e kesildi: Kurultay'da karşısına aday çıkabilir Seçim sonrası İyi Parti'de 'iç hesaplaşma' başladı. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde alınan mağlubiyet sonrası İyi Parti'de Meral Akşener'in tahtı sallanmaya başladı.

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Türkiye 14 Mayıs’ta 28. Dönem Milletvekili tercihini, 28 Mayıs’ta ise Cumhurbaşkanı tercihini gerçekleştirdi.

Kritik seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan 17’nci zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken Millet İttifakı’nda seçim sonrası süreç değerlendirmeleri başladı.

CHP’de ertelenen kurultay çağrısı yeniden yüksek sesle ifade edilirken İyi Parti’de ise 24-25 Haziran’da yapılacak olan kurultayda Meral Akşener’e rakip çıkacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

İyi Parti'de kazan kaynıyor

Seçimlerin hemen ardından İyi Parti'de parti içi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik tartışmalar yeniden alevlendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Başkanlık Divanı’nı topladı.

Seçim sonuçları değerlendirildi

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları değerlendirildi.

Seçimleri kaybetme nedeni olarak 6'lı masa partileri gösterildi

Akşener, toplantıda, divan üyelerinin görüşlerini dinlerken, seçim sürecinin sorumlusu olarak 6'lı masa gösterilirken masada bulunan partilerin yaptığı yanlışlara dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca 24 ve 25 Haziran’da yapılması planlanan kongre süreci de ele alındı.

Akşener'i genel başkanlığı kaybetme korkusu sardı

Kulislere göre, kongre öncesinde parti içinde muhalif hareketlenmelerin olabileceği ancak delege sistemi ve Meral Akşener'in varlığından ötürü bu hareketlenmenin bir sonuca ulaşmasının mümkün gözükmediği dile getirildi.

Alınan ağır yenilgi sonrası parti içerisinde hareketlilik yaşanırken Disiplin Kurulu üyesi Ethem Baykal, Akşener’e istifa çağrısı yaparken kulis bilgilerine göre Akşener’e muhalif ekibin kurultayda yeni bir aday çıkaracağı dilden dile konuşulmaya başlandı.

Muhaliflere göz açtırılmayacak

Toplantıda parti içerisindeki hareketlenmeye karşılık parti içi muhalefete kesinlikle göz açtırılmaması konusunda görüş birliğine varıldı.