İyi Parti'de Müsavat Dervişoğlu, Aytun Çıray'ı ağır sözlerle hedef aldı Önce milletvekili adaylığından çekilen sonra da "Oylarımız çok düşük toparlayamıyoruz" açıklamasıyla dikkat çeken Aytun Çıray, partisinin TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından topa tutuldu. Dervişoğlu Çıray'a, "İyi Parti’de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun" dedi.

İHA

Geçtiğimiz günlerde siyasi partiler tarafından milletvekili aday listeleri açıklandı.

Siyaset sahnesinde bilinen isimlerden kimileri partilerinden bu dönemde aday gösterilmedi.

Bu isimlerden biri de İyi Partili Aytun Çıray oldu.

"Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım"

Çıray, 8 Nisan'da yaptığı paylaşımda İyi Parti Milletvekili adaylığından çekildiğini belirterek, "14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Baraj altında kaldıklarını itiraf eden Çıray, bu sefer de oyların çok düştüğünü ve toparlanamadıklarını belirtti.

"Çok düşük toparlayamıyoruz"

Aytun Çıray, sosyal medyada kendisine yöneltilen, "Aytun Bey masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?" sorusuna, "Çok düştük toparlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından İyi Parti cephesinden Aytun Çıray'a ilişkin ilk açıklama geldi.

İyi Parti cephesinden ilk tepki

İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, aday listelerine tepki göstererek milletvekilliği adaylığından çekilen İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ı ağır ifadelerle eleştirdi.

Çıray'ın adını anmadan göndermede bulunan Dervişoğlu, Çıray'ın daha önce siyaset yaptığı partileri sayarak, "Sen kimsin ki İyi Parti'ye zarar verebilesin" dedi.

"İyi Parti'de en başından itibaren sadece problem oldun"

Aytun Çıray'a sert sözlerle yüklenen Dervişoğlu'nun ifadeleri şöyle: