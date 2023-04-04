İyi Parti'de önceki dönemin milletvekilleri yeniden seçilmek için başvuruda bulundu İyi Parti’nin 36 milletvekilinden Antalya Milletvekili Hasan Subaşı dışındaki 35 isim, aday adaylığı başvurusunda bulundu.

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Bir yandan 14 Mayıs'taki seçimler için zaman daralırken, diğer yandan da siyasi partilerin hummalı çalışması sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışacak isimler belirlenirken, sıra milletvekili aday listelerinde.

Cumhur İttifakı’nda HÜDAPAR, AK Parti listelerinden; MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ise kendi listeleriyle yarışacak.

Millet İttifakı'nda ise durum biraz daha karışık.

Millet İttifakı'nda liste formülü

Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partileri arasındaki “tekli” ya da “çoklu” çatı seçenekli ittifak içinde ittifak görüşmelerinin henüz sonuç vermediği Millet İttifakı’nda, bu partilerin CHP listelerinden milletvekili çıkarabileceği öngörülüyor.

Aynı durum Demokrat Parti için de geçerliyken, kendi listesiyle yalnızca İyi Parti giriyor.

İyi Parti'de alınan bu karar sonrası ise dikkatlerden kaçmayan bir detay ortaya çıktı.

Eski dönemdeki 35 vekil yeniden başvuru yaptı

Buna göre İyi Parti'nin 35 milletvekilinin, bir sonraki dönemde de vekil olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Yalnızca Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın başvuruda bulunmadığı da gelen bilgiler arasında.

Bakanlık beklentileri yok

İyi Parti'de yaşanan bu durum ise herhangi bir bakanlık beklentisinin olmadığını gösteriyor.

Bu durumun Millet İttifakı'nda nasıl bir etki yaratacağı ise şimdiden merak konusu oldu...