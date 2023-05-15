İyi Parti'de seçim sonrası istifa depremi İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstünlüğüyle devam eden seçimde resmi olmayan rakamlara göre seçim, ikinci tura kalsa da muhalefet açısından sonuç iç açıcı değil.

Hal böyle olunca muhalefetten istifa haberleri de gelmeye başladı.

Görevinden istifa etti

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını, "Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum." diyen Kadıoğlu, "Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim." dedi.

"Verilen sözler yerine getirilmedi"

Açıklamasının devamında Kadıoğlu, özetle, "Parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini" dile getirdi.