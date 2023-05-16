İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik Millet İttifakı'nın HDP ile yakınlaşması sonrası İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, "Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum" dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu, sayılan oyların ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını ve 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 buçuk milyondan fazla oyla yüzde 5 oranında fark attı.

Bu durum muhalif kesimin hayallerini yerle bir ederken, bazı isimlerden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrikler geldi..

Bunlardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve HDP ile yapılan iş birliğine itiraz ederek İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu oldu.

"Vatana millete hayırlı olsun, Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum"

Sosyal medya hesabından seçimle ilgili ilk değerlendirmesini yapan Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti:

Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti.



Vatana, millete hayırlı olsun.



Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum.



İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum. Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkânını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır. Muhalefet partilerinin durumunu değerlendirirken; muhalif seçmenin rencide edilmemesi, memleket ile alakalı endişe ve temennilerinin duyulması, gayretlerinin görülmesi de iktidarın sorumluluk alanındadır. Buna dikkat etmek açısından da toparlayıcı olabilir. Süreç, Türk Milleti’nin terazisindedir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun.

"Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"