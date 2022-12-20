İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi

Kılıçdaroğlu’nun "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı" sözlerine İyi Parti kurmayları, “Kazanacak aday istiyoruz" diyerek CHP Lideri'nin adaylığına bir kez daha karşı çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararının ardından muhalefette kazan kaynamaya devam ediyor.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, İmamoğlu'nun adaylığı için elinden geleni yaparken Kılıçdaroğlu da kendi adaylığı için bastırıyor.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz." sözlerine verdiği "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır." yanıtı "İttifak çatırdıyor" yorumlarına neden oldu.

İyi Parti'den yanıt geldi

Bu konuşmanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İyi Parti cephesinden yanıt gecikmedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Kazanacak aday istiyoruz" tepkisi veren İyi Partili kurmaylar, şu ifadeleri kullandı:

"Akşener ilk kez İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili böyle bir açıklama yapmadı. Benzer söylemleri daha önce de kullandı. Kazanacak bir aday vurgusunu yapmak da bir partinin iç işlerine karışmak değildir. 2023'te kim Cumhurbaşkanlığı'nı kazanacaksa, bu İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası, isim önemli değil, muhalefet bu ismi ortak aday olarak göstermeli demektir."





"Akşener ne yapsaydı? Mücadeleyi yok mu saysaydı?"



Cumhuriyet'in haberine göre İyi Partili kurmaylar, Kılıçdaroğlu'nun "Saraçhane olayını Almanya'da öğrendim." sözlerini de Akşener'in katılımı üzerinden şöyle değerlendirdi:

"İttifakın temel mantığında mücadele var. Yargı üzerinden ittifakın ortak adayı İmamoğlu ile ilgili bir operasyon gerçekleştirilmiş. İmamoğlu da bir mücadele ortaya koyuyor. Akşener ne yapsaydı? Mücadeleyi yok mu saysaydı? Bunun altında başka bir neden aramaya gerek yok."





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