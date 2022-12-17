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    İyi Parti'den 'Saraçhane' itirafı: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu

    İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray katıldığı programda, Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon almasının oylarını artırdığını belirtti.
    • 17.12.2022 - 13:12
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    İyi Parti'den 'Saraçhane' itirafı: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak istemiyle yargılandığı davada karar çıkmıştı.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.

    Saraçhane'de buluştular

    Gelişme sonrası İyi Parti Lideri Meral Akşener Ankara'dan yola çıkarak  Saraçhane'deki buluşmada İmamoğlu'na yanında oldu.

    Burada vatandaşlara seslenen ikili, birbirlerine destek oldukları sinyalini verdi.

    Yaşananlara ilişkin TV100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın açıklamaları gündem oldu.

    İyi Parti den Saraçhane itirafı: Kılıçdaroğlu nun olmaması lehimize oldu #1

    "Oylarımızı çok artırdı"

    Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon almasının oylarını artırdığını söyleyen Çıray, şu ifadeleri kullandı:

    "Ben şu anda yüzde 20'yi rahatlıkla geçtiğimiz kanaatindeyim. Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon alması oylarımızı çok artırdı. Bunu yapmak için yapılmadı ama milletin gözü önündeki hadise, bir dal uzatıyorsanız hemen bir karşılığı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. Ama lehimize olsun diye yapmadık. Bunu kim planlayabilir?" şeklinde konuştu.

    İyi Parti'den 'Saraçhane' itirafı: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu VİDEO

    İyi Parti den Saraçhane itirafı: Kılıçdaroğlu nun olmaması lehimize oldu #2

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