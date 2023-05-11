İyi Partili Abdullah İlker Sungur Kayseri'de esnafa hakaret savurdu Seçim çalışmaları için vatandaşları ziyaret eden İyi Parti Kayseri Milletvekili Adayı Abdullah İlker Sungur, kibarca kendisiyle görüşmek istemediğini belirten esnafın yanıtına öfkelenerek tehdit etti.

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Yurtta seçim heyecanı hakim.

Adaylar kısa süre kala vatandaşlarla bir araya gelerek vaatlerini aktarmaya devam ediyor.

Böylelikle milyonlarca seçmen sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirlemeye hazırlanıyor.

Meydanlar ve sosyal medya tam anlamıyla 14 Mayıs'a odaklanırken, bu süreçte yaşanan olumsuz olaylar ise gündem oluyor.

Muhalefet cephesinde adayı ikna etme çalışmaları için sahaya inen adaylar, sık sık açıklamalarıyla eleştirilerin odağında oluyor.

İP'li adayla görüşmek istemedi

Olayın adresi ise bu kez Kayseri.

İyi Parti Kayseri Milletvekili Adayı Abdullah İlker Sungur ve korumaları kentte esnaf ziyareti yaptığı sırada bir esnafın tepkisiyle karşılaştı.

Kibarca kendisiyle görüşmek istemediğini belirten vatandaşın aldığı tepki ise aynı şekilde kibar olmadı.

Hakaret ve tehdit savurdu

Bunun üzerine esnafın yanına giden Sungur, duruma öfkelendi. Ardından dükkandan çıkmak istemedi ve esnafa hakaret savurarak tehditlerini de sürdürdü.

Korumaları da olaya karışarak vatandaşa baskı gösterdi.

Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tepkiler de art arda gelirken Sungur'un yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

Abdullah İlker Sungur'un, "Kavga etmeden, ötekileştirmeden, cepheleştirmeden, milletimizin bütün ferdlerini kucaklayıp; mutlu, huzurlu, güneşli yarınlara hep beraber kavuşacağız." ifadelerini kullandığı görüldü.