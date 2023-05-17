İyi Partili Adnan Beker seçimlerden ümidini kesti: İkinci tur, ilk tur gibi olur

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti...

Resmi olmayan sonuçlara göre yeni dönemin milletvekilleri netleşti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise adaylardan biri yüzde 50'yi bulamayınca ikinci tur yolu açıldı.

İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,50'lik oy oranıyla birinci çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan Adnan Beker de İyi Parti'den Ankara milletvekili olarak Meclis'e girdi.

İyi Partili Beker, 14 Mayıs seçimi ve ikinci tur seçimlerine ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Adnan Beker, Tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e konuştu.

HDP ve PKK ile yürütülen seçim iş birliğinin vatandaş nazarında ters teptiğini belirten Beker, ikinci turda da sonuçların birinci tura benzer olabileceğini belirtti.

Millet İttifakı'nda yeni bir kriz çıkabileceğini belirten Gürel, Beker'den aldığı bilgileri şu şekilde aktardı:

Bizim milliyetçi muhafazakar seçmenin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e 35'lik bir denge var. Burada milliyetçi muhafazakar seçmen HDP'nin Kandil ile ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu.



Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.



İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağı kanaatindeyim. Benzer bir tepki gösterir.