İyi Partili Cihan Paçacı'dan ittifak açıklaması: İş birliğini gerektirecek bir konu yok 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası TBMM'de kayıt işlemlerini sürdüren milletvekillerinden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, partisinin Millet İttifakı'ndan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soruya yanıt verdi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihi bir zaferle sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'nci zaferini ilan etti.

İlk olarak 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapıldığı sürecin ardından sıra milletvekillerinin mazbata almasına geldi.

Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen milletvekilleri, Türk bayrakları ve TBMM flamalarıyla süslenen Şeref Holü’ne geçerek kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor.

Kayıt işleminin ardından milletvekili rozeti takdim edilen parlamenterler, daha sonra 28. Dönem TBMM Albümü için de fotoğraf çektiriyor.

Kayıt işlemleri renkli görüntülere sahne oluyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı da bu isimlerden biri oldu.

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Paçacı, parlamentonun bu dönem çok renkli olduğunu dile getirdi.

Paçacı, Meclis'in bundan sonra daha aktif, daha yetkin şekilde çalışmasının sağlanmasını temenni ettiğini ve kendilerinin de buna katkı vereceklerini söyledi.

"İttifak da diyebilirsiniz iş birliği de diyebilirsiniz"

İYİ Parti'nin ittifaktan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soruya yanıt veren Paçacı, şu ifadeleri kullandı:

İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi aralarında bir işbirliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz 'iş birliği' de diyebilirsiniz ama şu an itibariyle gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa tabii ki... Yerel seçimlerde olur, onun öncesinde bazı yasalar da olabilir, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar.

"İş birliğini gerektirecek bir konu yok"

Paçacı, soruyu soran gazetecinin "Şu anda ittifakın devamı, iş birliği anlamında bir konu kalmadı diyorsunuz." şeklindeki değerlendirmesi üzerine de, "Evet. İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında bir iş birliğidir. Şu anda iş birliğini gerektirecek bir konu yok ama olduğunda göreceğiz." dedi.