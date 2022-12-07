İyi Partili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile İyi Parti arasında kavga çıktı. Bu esnada kafasından yaralanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Örs, yoğun bakımdan normal odaya alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe maratonu devam ediyor...

Bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile Meclis'te 2 gün üst üste kavga çıktı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs yumruklaştı.

Arbede sırasında Işık'ın parmağındaki yüzük, Örs'ün kafasına denk geldi. Örs'ün bu esnada kafası açıldı.

Bu esnada İyi Partili Örs fenalaştı. Örs'e ilk müdahaleyi, aynı zamanda doktor olan İyi Partili Aylin Cesur yaptı. Örs, daha sonra Meclis revirine götürüldü.

Yoğun bakımdan çıktı

Burada kalp ritminin bozuk olduğu gerekçesiyle Hüseyin Örs, ambulansla özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Bir gece yoğun bakımda kalan Hüseyin Örs bugün yoğun bakımdan normal odaya alındı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise hastaneden fotoğraf paylaştı.

İyi Partili Hüseyin Örs yoğun bakıma alındı VİDEO ARŞİV