İyi Partili Kürşad Zorlu: Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için çalışacağız İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Partimiz, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda 13'üncü cumhurbaşkanımız olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" dedi.

DHA

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Zorlu, 14 Mayıs seçimleri ile sandık güvenliğini ve 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine yönelik stratejilerini değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

İktidarın, seçim sonuçlarının erken saatte yayınlanması ile "kazandık" algısı yaratarak gerek sayım döküm işlemleri gerekse veri girişi sürecinin güvenliğini etkilemek istediğini ifade eden Zorlu, sonuçların saatler içerisinde yaşanan değişiminde tutarsızlıklar olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Millet iradesine ve her bir oya sahip çıkacaklarını ve hızlıca 28 Mayıs'a hazırlanacaklarını anlatan Zorlu, YSK verileri ile ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmazlık olan sandıklar için itirazlarını yaptıklarını ifade etti.

"Henüz cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur"

Zorlu, 14 Mayıs seçimlerinin tamamlandığını ve hiçbir adayın kazanamadığını belirterek, "Henüz cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. Önümüzde yaklaşık 11 gün bulunmaktadır. 24 saatin bile uzun olduğu Türk siyasetinde bu süre çok önemlidir. Bu kez ilk turda olduğu gibi yüzde 50'yi geçmek değil; 2 adaydan 1 oy fazla alanın seçilmesinin gerekeceği bir seçim sürecine tanıklık edeceğiz. Bu durumda geçersiz ve kullanılmayan oylar ve ikinci tura kalamayan diğer adayların aldığı oylar da hesaba katıldığında, 28 Mayıs yepyeni bir değerlendirmenin milletimizle buluşacağı bir seçim günü olacaktır." diye konuştu.

"Maddi hata düzeltmelerine yönelik itirazlarımızın, YSK'daki verilere işlenmeye başladığını belirtmek istiyoruz"

Yaptıkları incelemeler neticesinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileriyle ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayan sandıklar tespit ettiklerini kaydeden Zorlu, "Karşılaştırmalarımız sonucu tespit ettiğimiz bütün maddi hata ve usulsüzlüklere karşı dün saat 15.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarına düzeltme taleplerimizi ve itirazlarımızı yapmış bulunuyoruz. Biz gerek illerden, ilçelerden bize ulaşan, gerekse sosyal medya başta olmak üzere vatandaşlarımızdan gelen tespitleri değerlendirip, her birini çok hızlı bir biçimde YSK'nın resmi veri sistemine gerekli düzeltmeleri yaparak göndermeye çalışıyoruz. Örneğin; Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazlarımız reddedildi. Biz onu il seçim kuruluna taşıyacağız. Mersin'de bir kısım itirazlarımız reddedildi, diğerleri incelemede. Maddi hata düzeltmelerine yönelik itirazlarımızın, YSK'daki verilere işlenmeye başladığını belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

"Oylarımızı muhafaza ettiğimiz görülmektedir"

Kesin olmayan sonuçlara göre; Cumhur İttifakı'nın parlamentoda salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaştığını söyleyen Zorlu, "Biz istediğimiz ve beklediğimiz oy oranlarına ulaşamasak da İYİ Parti olarak oylarımızı muhafaza ettiğimiz görülmektedir. İyi Parti'nin hedefi iktidar elde etmek ve ülke yönetimini üstlenmektir. Bundan sonra da hedeflerimizden zerre sapma göstermeden Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 11 günlük süreçte ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanacağız. İkinci tur seçimlerini, Millet İttifakı kazanacaktır. Ardından 10 ay sonra gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimlerine de hazırlanmaya başlayacağız. Partimiz, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda 13'üncü cumhurbaşkanımız olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Zorlu, CHP Genel Merkezi'ndeki 6'lı masa toplantısına ilişkin, "Toplantıda, 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamasına yönelik strateji belirlenecek. Nasıl bir yol haritası olacağı, bu 11 günde nasıl bir kampanya yürütüleceği ortaya konacak." dedi.