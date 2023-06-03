İyi Partili Nimet Özdemir, yemini sırasında 'Atatürk' diyerek yükseldi Yeminini etmek için kürsüye gelen İyi Partili Nimet Özdemir, “Atatürk” diyerek yükseldi. Özdemir'in Meclis kürsüsündeki halleri gündem oldu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28. Yasama dönemi dün başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaparken, milletvekilleri yeminlerini etti.

Farklı farklı hikayeleri içerisinde barındıran törenden dikkat çeken bir ayrıntı daha çıktı.

İstanbullu vekilin vurgulu yemini

İyi Parti’nin İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, yemin etmek için kürsüye çağrıldı.

Hızlı bir şekilde yerini alan Özdemir, sonrasında yemine geçti.

Ant içerken bir hayli heyecanlı olduğu gözlenen Özdemir, “Demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma” dediği sırada tonunu artırdı.

“Atatürk” derken bir hayli yükselen

Özellikle “Atatürk” derken bir hayli yükselen Özdemir, sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi.

Milletvekillerinin yemini