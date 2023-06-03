Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28. Yasama dönemi dün başladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaparken, milletvekilleri yeminlerini etti.
Farklı farklı hikayeleri içerisinde barındıran törenden dikkat çeken bir ayrıntı daha çıktı.
İstanbullu vekilin vurgulu yemini
İyi Parti’nin İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, yemin etmek için kürsüye çağrıldı.
Hızlı bir şekilde yerini alan Özdemir, sonrasında yemine geçti.
Ant içerken bir hayli heyecanlı olduğu gözlenen Özdemir, “Demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma” dediği sırada tonunu artırdı.
“Atatürk” derken bir hayli yükselen
Özellikle “Atatürk” derken bir hayli yükselen Özdemir, sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi.
Milletvekillerinin yemini
Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim…