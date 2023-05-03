İyi Partili Şenol Sunat'a Manisa'da HDP tepkisi İyi Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat, esnaf ziyareti sırasında daha önce İyi Parti’ye oy verdiğini ancak HDP’nin ittifakı desteklemesi nedeniyle artık oy vermeyeceğini belirten vatandaşla tartıştı.

İHA

Tüm Türkiye'de seçim telaşı var...

Adaylar sahada...

İyi Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1. Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat, Turgutlu ilçesindeki seçim çalışmalarını Sarraflar Çarşısı’nda esnaf ziyareti yaparak sürdürdü.

Şenol Sunat, daha önce İYİ Parti’ye oy verdiğini ancak ittifakın HDP ile yaptığı iş birliğinden dolayı artık oy vermeyeceğini belirten bir vatandaşla tartıştı.

"Oy atmazsan atma"

Sunat, “Onların ki ayrı bir masa bizimkisi ayrı. Ne alakası var. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Biz bu ülkenin teminatıyız, sigortasıyız. Oy atmazsan atma ama iftira da atma. Yalan yanlış görüyorsun, gözüne gözlük takacaksın o zaman" dedi.

Alevlenen tartışmaya vatandaşlar da dahil oldu.

"Bak sen provokasyon yapıyorsun"

Bir başka vatandaşın 'Pervin Buldan çıktı, Millet İttifakını destekliyoruz' dedi, Akşener'den gık çıkmadı' demesi üzerine Sunat, "Allah Allah, onları muhatap alıp cevap mı vereceğiz. Bak sen provokasyon yapıyorsun" dedi. Şenol Sunat, tartışmanın bir yerinde vatandaşlara, “Cuma günü günaha giriyorsunuz” diyerek çıkıştı.

"Namaz vakti diyecektim"

Vatandaşlar, “Bugün günlerden salı. Salı namazına gidiyoruz. Cumaya daha var” diyerek cevap verdi. Sunat ise, "Namaz vakti diyecektim" diyerek hatasını düzeltti.

"Gereksiz işler yapıyorsun”

Öte yandan, tartışma esnasında Şenol Sunat’ın danışmanı olduğunu söylenen bir kişi, çekim yapan basın mensubuna, koluna girerek, “Fotoğraf çekeceksen çek. Sen neredensin? Basın kartın var mı? Göster. Gereksiz işler yapıyorsun” diyerek engel olmak istedi.