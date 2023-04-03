Ankara dün, Türkiye'nin CHP kurultaylarından hatırladığı görüntülere sahne oldu.
İyi Parti'nin düzenlediği milletvekilliği temayül oylamasının yapıldığı salon karıştı.
Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, partililer yumruk yumruğa birbirine girdi.
İki grup birbirine girdi
Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın ekibi ile milletvekili adayı Adnan Beker'in ekibi arasında çıkan kavga büyüdükçe büyüdü.
Birbirlerine sandalyeler fırlatan iki grup bir türlü sakinleştirilemedi.
O dehşetli kavga anları kameralara yansırken gazeteciler de partililerin hedefi oldu.
Muhabir ve kameramana görüntü almayın saldırısı
Olayın yaşandığı salonda görev yapan tv100 muhabiri Sibel Can ve kameraman Murat Kurtul, partililerin gazabına uğradı.
Şenol Sunat'ın da içinde olduğu partililer, habercilerin görüntü almasını istemedi.
Muhabirin telefonuna el koymaya çalışan İyi Partililer, kameramanın da görüntü almasına engel olmaya çalıştı.