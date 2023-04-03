İyi Parti'nin kavgalı ön seçiminde tv100 muhabirine saldırı Ankara'da milletvekilliği temayül yoklamasında sandalyelerin havada uçuştuğu İyi Parti kavgasında tv100 muhabiri de hedef oldu. Partililer görüntü alan kameramanı engellerken muhabirin telefonunu elinden aldı.

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Ankara dün, Türkiye'nin CHP kurultaylarından hatırladığı görüntülere sahne oldu.

İyi Parti'nin düzenlediği milletvekilliği temayül oylamasının yapıldığı salon karıştı.

Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, partililer yumruk yumruğa birbirine girdi.

İki grup birbirine girdi

Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın ekibi ile milletvekili adayı Adnan Beker'in ekibi arasında çıkan kavga büyüdükçe büyüdü.

Birbirlerine sandalyeler fırlatan iki grup bir türlü sakinleştirilemedi.

O dehşetli kavga anları kameralara yansırken gazeteciler de partililerin hedefi oldu.

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Muhabir ve kameramana görüntü almayın saldırısı

Olayın yaşandığı salonda görev yapan tv100 muhabiri Sibel Can ve kameraman Murat Kurtul, partililerin gazabına uğradı.

Şenol Sunat'ın da içinde olduğu partililer, habercilerin görüntü almasını istemedi.

Muhabirin telefonuna el koymaya çalışan İyi Partililer, kameramanın da görüntü almasına engel olmaya çalıştı.