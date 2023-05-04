İyi Parti'nin reklam videosuna şehit ailesinden tepki: Mahkeme erişim engeli getirdi Pervari ilçesinde 2020 yılında şehit olan polis memuru Muhammed Demir'in cenaze görüntülerinin yer aldığı İyi Parti reklam videosuna, şehit ailesinin başvurusu üzerine mahkeme tarafından erişim engeli getirildi.

DHA

İyi Parti'nin hazırladığı ve bazı televizyon kanalları, internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan reklam videosunda, 2020 yılında terör örgütü PKK tarafından Siirt Pervari'de şehit edilen özel harekat polis memuru Muhammed Demir'e ait cenaze görüntüleri yer aldı.

Durumdan rahatsız olan şehidin Sivas'ta yaşayan ailesi, videonun kaldırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Erişimi engelleme kararı verildi

Sivas 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, videoya erişimin engellenmesi kararı verdi.

Aile, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nde konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Bizi alet etmesinler"

Şehidin annesi Dilber Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bizden izin almadılar. Bundan çok rahatsız olduk. Geri kaldırılması için dava açtık. Bu da kabul oldu. Bizi siyasi propagandalara alet etmesinler.

Şehidin babası İbrahim Demir ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti: