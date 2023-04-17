İyi Parti'nin seçim beyannamesinden LGBT'ye destek çıktı İyi Parti'nin dün açıkladığı seçim beyannamesinde 'Kadına Yönelik Şiddet' başlığı adı altında LGBT'lilere destek verileceği açıklandı. Vaatte, "Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz" ifadeleri yer aldı.

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14 Mayıs'ta sayılı günler kala siyasi partiler seçim beyannamelerini açıklamayı sürdürüyor.

Son olarak dün İyi Parti, Ankara'da düzenlediği törenle seçim beyannamesi kamuoyuna duyuruldu.

Milletvekili adaylarının da tanıtıldığı etkinlikte beyannamede adalet, kadın hakları ve eğitim ön plana çıktı.

Seçim beyannamesinden LGBT çıktı

Ancak beyannamede kadın hakları vurgusunun içinde başka bir madde de ön plana çıktı.

308 sayfalık metinde 'Kadına Yönelik Şiddet' başlığı adı altında LGBT'lilere de vaatler verildi.

Buna göre aile kurumunu tehdit eden LGBT'nin önünün açılacağı ve destek verileceği aktarıldı.

"Hukuki tedbirler alıp güçlendireceğiz"

Duyurulan vaatte; "Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz ve cinsel yönelimden dolayı uygulanan şiddete yönelik hukuki tedbirleri artırıp güçlendireceğiz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İyi Parti, LGBT'ye verdiği destekle biliniyor.

Daha önce 3 kızı ve eşi ile birlikte 2019 yılının Haziran ayında New York'a giden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, LGBT onur yürüyüşüne katılmıştı.

Ortaya çıkan videoda Erdem, "Daha durun daha hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey başlamadı. Kilise bütün rahipleriyle birlikte pride kutluyor. Bütün New York, bugünü büyük bir an olarak kutluyor. Buraya gelen insanlar geymiş, vesaireymiş, LGBT'ymiş, heteroseksüelmiş öyle bir ayrım yok. Bügünü müthiş bir insanlık günü olarak kutluyorlar." demişti.