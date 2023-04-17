İyi Parti'ye Maocu seçim afişi İyi Parti'nin illüstrasyon çizimlerle kullandığı seçim afişinin Çin Komünist Partisi'nin Mao Zedung'un döneminde propaganda için kullandığı posterlere benzediği görüldü.

ensonhaber.com

14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Hal böyle olunca reklam filmleri, seçim müzikleri, etkinlikler ve afişler devreye girdi.

Seçim kampanyası boyunca göreceğimiz afişlerden biri ise dikkat çekti.

İyi Parti'nin afişinde, illüstrasyon çizimlerle Atatürk'ün, Meral Akşener'in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı görüldü.

Ayrıca afişte, "Türkiye tarih yazacak" ifadeleri yer aldı.

Propaganda için kullanılan posterlerin neredeyse aynısı

Ancak afiş incelendiğinde dikkat çeken bir benzerlik ortaya çıktı.

İyi Parti'nin seçim afişinin, Çin Komünist Partisi'nin Mao Zedung'un döneminde propaganda için kullandığı posterlere benzediği görüldü.

Milliyetçilik vurgusunu dilinden düşürmeyen İyi Parti'nin bu tercihi şaşkınlıkla karşılandı.

Öte yandan Akşener, 2 yıl önce YouTube'da Armağan Çağlayan'ın sunumuyla yayınlanan 'Gör Beni' isimli programda eşinin eski bir Mao'cu olduğunu söylemişti.

"Eşim eski Maocu"

Akşener, "Eşim CHP Üst Kurul delegesi bir babanın oğlu, orada ortanın solunun biraz daha soluna geçmiş, o devirde Maocu olmuş. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz, muhtemelen bir Maocu neferini ülkücü edip evlendiğim içindir." demişti.

Son olarak ise İyi Parti'nin daha önceki afişlerinde Meral Akşener ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu kullanılmıştı.

Bir başka afişte ise Yavaş ve İmamoğlu bulunuyordu.

Afiş fotoğrafında ise “Birlikte Kazanacağız” sloganı kullanılmıştı.