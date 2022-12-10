İzindeyken kazada ölen uzman er için Çanakkale'de askeri tören

İzindeyken kazada ölen uzman er için Çanakkale'de askeri tören

Bayramiç ilçesinde, Suriye'den izne gelen ve minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden 31 yaşındaki uzman er Musa Düşkün için askeri tören yapıldı.

Çanakkale'de Bayramiç ilçesi Beşik köyü mevkisinde elma hasadına giden işçileri taşıyan Zeki Varol'un kullandığı, 17 HF 795 plakalı ve 12 kişinin bulunduğu minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi.

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 10 yaralıyı ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Suriye'de görevliyken, izne gelen uzman er Musa Düşkün de yaralılarla birlikte tedaviye alındı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Sağlık durumu kritik olan Düşkün, Bayramiç Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, baba Hakkı Düşkün'e acı haberi verdi.

Ailesi gözyaşı döktü

Uzman Er Musa Düşkün için bugün Beşik köyünde askeri tören düzenlendi. Düşkün'ün Türk bayrağına sarılı tabutu Beşikköy Camisi'ne getirilince ailesi ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kaymakam Alper Taş, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ile Musa Düşkün'ün babası Hakkı Düşkün ve ailesi ile yakınları katıldı.

Cenazesi toprağa verildi

Kılınan namazın ardından Musa Düşkün'ün askerlerin omzunda taşınan cenazesi, Beşik Köyü Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan diğer 9 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.