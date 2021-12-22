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    İzmir açıklarında kaçak göçmen yoğunluğu

    Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca 69 kaçak göçmen kurtarıldı. Yine Dikili ilçesi açıklarında, yurt dışına çıkmaya çalışan 39 kaçak göçmen de yakalandı.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 09:12
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    İzmir açıklarında kaçak göçmen yoğunluğu

    İzmir’de görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 20 Aralık tarihinde farklı saatlerde, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 64 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Yine Çeşme ilçesi Karaada kuzeyinde Yunan unsurlarınca denize atılan ve yüzerek karaya çıkan 5 kaçak göçmen ekiplerce kurtarıldı.

    108 KAÇAK GÖÇMEN KARAYA ÇIKARILDI

    Aynı tarihte Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 30 kaçak göçmen ile yine Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan fiber tekne içerisindeki 9 kaçak göçmen de görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

    Karaya çıkartılan 108 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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