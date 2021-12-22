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İzmir açıklarında kaçak göçmen yoğunluğu

İzmir açıklarında kaçak göçmen yoğunluğu

Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca 69 kaçak göçmen kurtarıldı. Yine Dikili ilçesi açıklarında, yurt dışına çıkmaya çalışan 39 kaçak göçmen de yakalandı.