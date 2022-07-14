İzmir Bergama'da da orman yangını çıktı

Sağancı köyü yakınlarındaki ormanlık dışı otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam edilirken yangın büyüyor.

Türkiye, geçen yıl olduğu gibi bu sene de orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Ekipler, Çeşme ve Datça'daki yangılara durmaksızın müdahale ederken bir yangın haberi de İzmir'in Bergama ilçesinden geldi.

İlçedeki Sağancı köyü yakınlarındaki ormanlık dışı otluk alanda yangın çıktı.

Süt işletme tesisi yangının ortasında kaldı

Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılmaya başlarken bölgede bulunan bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı.

Havadan ve karadan yangına müdahale sürüyor

Yangına havadan 2 helikopter ve karadan da 6 arazöz ile müdahale edilmeye devam edildiği bildirildi.

Ayrıca, Selçuk'tan iki yangın söndürme uçağının bölgeye yönlendirildi.

Yangın büyüyor

İHA'nın haberine göre ekipler, süt işleme tesisine zarar gelmemesi ve alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ederken yangın, otluk alanda büyümeye devam ediyor.







