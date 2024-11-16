Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

CHP'li belediyeler yine çöp yığınlarıyla gündemde..

İstanbul'un Kartal, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy gibi ilçelerinde yaşanan grev krizi, İzmir'e de sıçradı.

Zam talepleri karşılanmayan belediye işçileri, kazan kaldırarak süresiz grev kararı aldı..

İşçiler çöp toplamayı bırakınca sokaklar çöp dağlarına teslim oldu.

BUCA'DA İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Son olarak İzmir'in Buca ilçesinde kötü koku ve görüntü hakim.

Buca Belediyesi"nde İmar A.Ş. adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No’lu Şube arasında, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine çalışanlar iş bıraktı.

SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

İşçilerin greve çıkmasıyla kent merkezinde bulunan çöpler de toplanmadı.

Cadde ve sokaklarda biriken çöpler kötü koku ve kirliliğe neden olurken, vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

2 GÜNÜN SONUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube arasında temmuz ayından beri devam eden ve bin 607 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşme sürecinde uzlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

Buca Belediyesi'nin önceki teklifini kabul etmeyerek grev kararı alan sendika yönetimi ise 2 günün ardından grevi sonlandırma kararı aldı. Bugün işbaşı yapan belediye işçilerinin, yapılan sözleşmeye göre tüm haklarıyla birlikte en düşük 43 bin 600 TL maaş alacağı belirtildi.

ANCAK ÇÖPLER TOPLANMADI

Ancak, Buca'da çekilen yeni görüntülerde çöplerin henüz toplanmadığı görüldü..