Petrol
89.69
2.56%
Euro
19.1209
0.24%
Dolar
18.6121
-0.05%
Altın
1.042
0.12%
Borsa
4781
4.60%
Bitcoin
308.484
0.64%
BTXN Coin
6.03
0.16%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    İzmir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapıldı

    Meteoroloji, yarın sabah saatlerinde başlayacak; il genelinde kuvvetli, güney ve doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
    • 22.11.2022 - 19:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapıldı

    Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için sağanak uyarısı yapıldı.

    Kentte, kuvvetli yağışın yarın 09.00'da başlayacağı ve saat 21.00'e kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

    "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

    DHA'ınn haberine göre; meteorolojiden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İzmir il genelinde kuvvetli (20- 50 kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/m2 ), güney ve doğu ilçelerinde (Seferihisar,  Menderes, Torbalı,  Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz) çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (51- 100 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

    Yağışlarla beraber rüzgarın güney yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

    İzmir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapıldı #1

    İzmir için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapıldı #2


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Nur Batur: Türkiye, Büyük Kürdistan'ı önlemeye çalışıyor
    Politika

    Nur Batur: Türkiye, Büyük Kürdistan'ı önlemeye çalışıyor

    Taksim'de çekilen videoya inceleme: 1 gözaltı
    3. Sayfa

    Taksim'de çekilen videoya inceleme: 1 gözaltı

    Görüş Bildir