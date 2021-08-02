İzmir, İstanbul, Bursa, Muğla ve Manisa’da elektrikler ne zaman gelecek? Türkiye genelinde elektrik kesintisi

İzmir, İstanbul, Bursa, Muğla ve Manisa’da elektrikler ne zaman gelecek? Türkiye genelinde elektrik kesintisi

Türkiye genelinde elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Yaşanan kesintiler sonrası vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrikler neden gitti? sorusunu gündeme taşıdı. İşte detaylar..

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa, Muğla, Manisa’da ve yurdun çeşitli illerinde elektrik kesintileri yaşanmaya başladı.

Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, BEDAŞ VE AYEDAŞ'ın sitelerine giriş yapamıyor.

Bilgi almak için müşteri hizmetlerine bağlanmak isteyenler ise ulaşım sağlayamıyor.

Bunun akabinde, kesinti yaşanan illerde yaşayanlar elektrikler neden gitti, ne zaman gelecek sorularını gündeme getirdi.

Peki, elektrikler neden gitti? 2 Ağustos 2021 planlı elektrik kesintileri hangi illerde? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar..

ELEKTRİKLER NEDEN GİTTİ?

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin, yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu öğrenildi.

Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi.

Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin, iki gün süreceği ifade edildi.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Arnavutköy

Avcılar

Bagcılar

Bahçelievler

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kagıthane

Kücükçekmece

Sarıyer

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu

Üsküdar

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi.

Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları, elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

İzmir-Kemalpaşa: Sarıçalı Mah. Zeamet Mah. Gökçeyurt Mah. Sarıçalı yolu Kümeevler, Sarıçalı sk. 502 sk. Sarıçalı köyü i̇ç yolu

Elektriğin 15.30 sularında gelmesi bekleniyor.

İzmir-Urla: Bademler Mah

Elektrik 13.00'a kadar verilmeyecektir.

İzmir Dikili: 11.00 sularında enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Güzelbahçe: 11.00 sularında enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Kınık: 15.00 sularında enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Aliağa: 17.00 sularında enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Ödemiş: 17.00 sularında enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Seferihisa: 17.00 sularında enerji verilmesi planlanıyor.

MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Fethiye: Tuzla Mah, 517, 520, 521 sokaklar ve çevresinde

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Manisa Yunusemre: Saat 16.00 sularında enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Alaşehir: 15.00 sularında enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Kırkağaç: 14.00 sularında enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Akhisar: 17.00 sularında enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Salihli: 13.00 sularında enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Köprübaşı: 16.00 sularında enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Sarıgöl: 17.00 sularında enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Soma: 11.00 sularında enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Saruhanlı: 17.00 sularında verilmesi bekleniyor.

Manisa Turgutlu: 17.00 sularında verilmesi bekleniyor.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Kesintiyle ilgili UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." denildi.