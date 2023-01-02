İzmir Körfez sahilini kırmızı yosun bastı

Sahil kesimini kaplayan kırmızı yosunlar tedirginlik oluştururken, uzmanlar zararsız olduklarını açıkladı.

İzmit Körfezi'nin sahil kesimleri kırmızıya büründü.

Sahili kaplayan kırmızı yosunlar dikkat çekerken uzmanlardan açıklama geldi.

Uzmanlar bu durumun zaman zaman Marmara Denizi kıyılarında görülen ‘Gelidium’ cinsi bir türden kaynaklandığını ifade etti.

"Zararsız organizmalar"

Yaşanan bu durumun ekosistemin bir parçası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergül, "Bilinen bir toksin salgıları yok. O bakımdan zararsız organizmalardır" dedi.

"Rüzgarın etkisiyle kıyıda birikirler"

Marmara ekosisteminde doğal olarak görülen canlılar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergül, besleyici elementlerin artışı bu türlerin de sayıca artışına neden olabileceğini dile getirdi.

Ergül, "Yaşam döngülerinin doğal bir sonucu olarak ya da rüzgarların etkisiyle kıyılarda birikirler. Zararsız yosunlardır. Herhangi bir tehlikeleri yok” dedi.