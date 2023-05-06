İzmir limanına yanaşan TCG Anadolu 'ya yoğun ilgi... Alsancak Limanı'na yanaşan TCG Anadolu'yu yakından görmek isteyen İzmirli vatandaşlar 1.5 kilometrelik bir kuyruk oluşturdu.

İHA

Türkiye'nin milli gurur kaynaklarından biri olan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bu kez de İzmir'de.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen TCG Anadolu, 3 Mayıs sabahı İzmir Alsancak Limanına yanaştı.

Bayraktar TB3 ve Kızılelma ilgi gördü

Tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcılar gibi amfibi araçların da yer aldığı ağır araç güvertesi, mekanize çıkarma araçlarının bulunduğu havuz güvertesi ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesi ile zırhlı amfibi hücum aracı ve Altay tankının da bulunduğu gemide en büyük ilgiyi Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma gördü.

Vatandaşlar 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu

232 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan TCG Anadolu'yu görmek için İzmir ve çevre illerden Alsancak Limanına akın eden vatandaşlar ise giriş kapısı önünde yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Liman kapısından başlayan ziyaretçi kuyruğu, hafta sonu ve güzel havanın da etkisiyle Gündoğdu Meydanına dayandı.

"Ülkemizin böyle bir donanmaya sahip olması beni duygulandırdı"

Bir Türk genci olarak TCG Anadolu’yu ziyaret ettiklerini söyleyen Ahmet Kırmayüz, “Geminin büyüklüğü beni çok etkiledi. Kızılelma ve Bayraktar TB 3’ü gördük. Ülkemizin böyle bir donanmaya sahip olması beni gururlandırdı” dedi.

"Sebep olanların ayaklarına taş değmesin"

Kıbrıs Gazisi olduğunu ifade eden İsmail Hakkı Aydoğdu ise TCG Anadolu’yu ziyaret edeceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Bunun için ‘karton’ dediler. Biz de merak ettik geldik. Bu geminin yapımına sebep olanların Allah ayaklarına taş değirmesin” diye konuştu.

"4 saattir sıra bekliyoruz"

TCG Anadolu’yu muhteşem olarak tanımlayan vatandaşlardan Adil Şahin de “Tarihimizin en görkemli gemisini göreceğim için çok heyecanlıyım. 3-4 saattir sıra bekliyoruz. Beklediğimize değecek. Yunanistan ve Avrupa korksun bizden. Türkler geliyor” dedi.