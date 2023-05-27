İzmir Marşı'nı söyleyen CHP'liler arasında mutsuz olan ittifak ortakları Başörtüsünün yasaklanması için AYM'ye başvuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için sokaklarda dolaşan Saadet Partili kadının mutsuzluğu kameralara yansıdı.

ANKA 28 Mayıs seçimi öncesi Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin kadın kolları, Trabzon’da yürüyüş düzenledi. Atapark mevkiinden başlayan yürüyüş Atatürk Alanı'nda son buldu. Yürüyüşte, sloganlar atan kadınlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Ellerinde karanfillerle dolaşan kadınların arasındaki Saadet Partili kadın ise dikkat çekti. Yüzü hiç gülmedi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı yardımcılığı ve milletvekilleri almak için milli görüş kimliğini çıkararak 6'lı masaya katılan Saadet Partisi'nin ne duruma düştüğü, kadının yüzüne yansıdı. Yürüyüş boyunca hiçbir slogana katılmayan kadın, tek bir kelime dahi etmeden katıldığı yürüyüşü mutsuz olarak sonlandırdı.