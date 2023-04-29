İzmir Şehir Hastanesi'ne kavuşuyor! Bugün hizmete girecek Türkiye'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesi bugün İzmir'de hizmete giriyor. Kentte yapılan şehir hastanesi Ege Bölgesi'nde bulunan en büyük şehir hastanesi olarak 715 yataklı genel sağlık hizmeti verecek.

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Türkiye sağlık sektöründe kendinden bahsettirmeye devam ediyor.

Afet ve salgın dönemlerinde başarılarını tüm dünyaya gösteren şehir hastaneleri yurt genelinde yükseliyor.

Bir yeni şehir hastanesi daha bugün hizmete açılacak.

Sağlık üslerini güçlendirme projeleri kapsamında İzmir Şehir Hastanesi devreye alındı.

Türkiye'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesi İzmir'de hizmete giriyor.

Ege Bölgesi'nin en büyük şehir hastanesi

Bayraklı'daki mega proje, Ege Bölgesi'nin de en büyük şehir hastanesi olacak.

Şehir hastanesinde 715 yataklı genel sağlık hizmeti veren bir hastane bulunuyor.

Ama bunun dışında uzmanlık gerektiren 5 dalla ilgili 5 ayrı hastane de yine bu kampüs içinde hizmet verecek.

Açılışı bugün yapılacak

Bu hastaneler, kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, fizik tedavi, adli psikiyatri ile kadın doğum ve çocuk dallarında sağlık hizmeti sunacak.

Sadece İzmir'e değil tüm Ege Bölgesi'ne hizmet verecek olan Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Günde 12 bin hastaya hizmet verilecek

İzmir'in yeni sağlık üssünde, 1475 sağlık personeli istihdam edilecek.

"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 kişilik yatak kapasitesine sahip. Günde 12 bin hastaya hizmet verilecek.

Hastanede ambulans helikopterler için 2 de pist yer alıyor.